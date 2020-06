Biedroń: będę zabiegał o mądre, rozważne gospodarowanie wodą

Dla Andrzeja Dudy rozwiązaniem kwestii retencji wody są oczka wodne. To jest niepoważne traktowanie poważnego problemu. Plastikowy kubeł na wodę nie wystarczy, tu potrzebne są realne inwestycje, które funkcjonują w innych krajach europejskich - mówił w Oławie kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.

Biedroń zadeklarował, że będzie zabiegał o – jak mówił - "mądre, rozważne gospodarowanie wodą". - To sprawi, że zagrożenia związane z katastrofą klimatyczną, które nawiedzają nasz kraj, będą w większym stopniu kontrolowane - dodał. Wskazywał, że należy doprowadzić do mądrej polityki inwestowania w zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Biedroń mówił też, że według prezydenta Andrzeja Dudy rozwiązaniem kwestii retencji wody mogą być "oczka wodne". - To jest niepoważne traktowanie poważnego problemu. Plastikowy kubeł na wodę nie wystarczy, tu potrzebne są realne inwestycje, które funkcjonują w innych krajach europejskich - powiedział kandydat Lewicy na prezydenta. Dodał, że Polska staje się "pustynią Europy".