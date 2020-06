Do urn poszło tam ponad 85 procent wyborców. "Mieliśmy najwyższą frekwencję w Polsce"

Nadmorska miejscowość Rewal (Zachodniopomorskie) osiągnęła najwyższą frekwencję w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Do urn poszło 85,56 procent wyborców. Kluczem do sukcesu była duża liczba turystów i aktywni mieszkańcy.

Przełożyło się to na wyniki. To w Rewalu padła najwyższa frekwencja w Polsce.

W sukcesie pomogli turyści, którzy podbili statystyki. W gminie liczącej około 3,5 tysiąca mieszkańców, głos oddało 7008 osób. Jak podkreśla jednak Oświęcimski, to również zasługa "aktywnych mieszkańców". Przypomina, że w 2010 roku w drugiej turze wyborów prezydenckich to właśnie w Rewalu była 80-procentowa frekwencja.

Gmina, uzyskując najwyższą frekwencję w województwie zachodniopomorskim, wygrała "Bitwę o wozy" organizowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oznacza to, że to tam trafią środki na zakup wozu strażackiego, wartego około 800 tysięcy. Pieniądze trafią również do 15 innych gmin do 20 tysięcy mieszkańców, które w swoich województwach uzyskały najwyższe wyniki.