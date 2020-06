"Wierzę, że mój głos ma znaczenie", "Zależy mi na tym, co będzie". #milionypowodów, by pójść na wybory

Wyborcy głosujący korespondencyjnie mają czas do jutra na wrzucenie koperty zwrotnej do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej lub dostarczenie jej do urzędu gminy. Kopertę zwrotną można też dostarczyć do lokalu wyborczego w dniu głosowania, ale nie można jej samodzielnie wrzucić do urny.