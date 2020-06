Kosiniak-Kamysz: przyjaźń, za którą płacimy tak drogo, nie jest przyjaźnią partnerską

Do wyborów prezydenckich zostało kilka dni. Kandydaci kontynuują starania, by przekonać do siebie wyborców. Rafał Trzaskowski odwiedza Podkarpacie, a Szymon Hołownia jedzie na Śląsk. Robert Biedroń gościć będzie na Pomorzu, między innymi w Słupsku, którego był prezydentem. Krzysztof Bosak pojawi się w województwie kujawsko-pomorskim, w Inowrocławiu i Toruniu. Władysław Kosiniak-Kamysz udał się na Mazowsze i Lubelszczyznę. Andrzej Duda jest w USA, gdzie ma spotkać się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Na tvn24.pl relacjonujemy kampanijną środę.