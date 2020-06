Duda: nie wracajmy do czasów, kiedy trzeba było zabrać jednym, żeby dać drugim.

Do wyborów prezydenckich zostało osiem dni, a kampania skończy się za dni sześć. Kandydaci wykorzystują każdą chwilę, by przekonać do siebie wyborców. Andrzej Duda pojedzie dzisiaj na Podlasie, a Rafał Trzaskowski odwiedzi województwo warmińsko-mazurskie. Szymon Hołownia spotka się z mieszkańcami Ostrołęki, Łomży i Białegostoku, gdzie będzie w tym samym czasie, co prezydent Duda. Kampanijną sobotę relacjonujemy na tvn24.pl.