"Panie prezydencie, niech przyjedzie pan do Końskich i przeprosi"

Chciałbym przedstawić pakiet pracowniczy, który klub Lewicy składa dzisiaj w Sejmie. Pakiet, który naprawia wszystko to, co kolejne rządy PiS-u i Platformy Obywatelskiej zniszczyły przez lata swoich rządów - mówił we wtorek w Końskich kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. W tvn24.pl relacjonujemy najnowsze wydarzenia w wyścigu o Pałac Prezydencki. Do końca kampanii wyborczej zostało 11 dni, do wyborów - 12.