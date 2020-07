- Wierzę w odpowiedzialność wszystkich sędziów, jakkolwiek byliby wybierani. I co ważniejsze, wierzę, że ich punktem odniesienia będzie polskie prawo i polska konstytucja, a nie tryb, w jakim zostali powołani i ewentualna lojalność w stosunku do tych, którzy ich powołali - mówił Rafał Trzaskowski w Łagiewnikach Kościelnych w Wielkopolsce.

Trzaskowski przebywa we wtorek w woj. wielkopolskim. Rano spotkał się z mediami w Lesznie, następnie z sadownikami w Krzycku Wielkim, później rozmawiał z nauczycielami w Łagiewnikach Kościelnych. W drugiej z tych miejscowości otrzymał wsparcie od wójta gminy Kiszkowo Tadeusza Bąkowskiego oraz jej mieszkańców, którzy licznie zebrali się w miejscu briefingu kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

- Po drugie, jeżeli ktokolwiek chciałby naruszyć wynik wyborów w sposób niedemokratyczny, to tego typu formacja polityczna, czy ludzie z nią związani, werdyktem wyborców - jestem o tym przekonany - znikną z polskiej polityki - stwierdził.

- Wierzę w to, że Sąd Najwyższy dalej pozostaje niezależny. Wierzę w odpowiedzialność wszystkich sędziów, jakkolwiek byliby wybierani. I co ważniejsze, wierzę, że ich punktem odniesienia będzie polskie prawo i polska konstytucja, a nie tryb, w jakim zostali powołani i ewentualna lojalność w stosunku do tych, którzy ich powołali - dodał.