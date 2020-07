Trzaskowski: W polskiej polityce nie ma już Tuska. Czas, by nie było też Kaczyńskiego

Rafał Trzaskowski na spotkaniu z mieszkańcami Skierniewic nawiązał do planowanej na czwartek debaty prezydenckiej TVN, TVN24, Onet i WP, która się nie odbyła. - Wczoraj miała się odbyć debata. Czekałem cierpliwie, że ta debata się odbędzie, że wreszcie będzie można zadawać pytania panu prezydentowi, że nie tylko jedna telewizja będzie robiła nam ustawkę, że będzie wiec pana prezydenta, tylko że będzie prawdziwa debata, ale niestety, pan prezydent nie przyszedł - powiedział.

- Pan prezydent kiedyś powiedział o swoim konkurencie politycznym "cykor". Dzisiaj w internecie tak młodzież zwraca się do pana prezydenta, a szkoda, dlatego że wszystkim nam zależy na autorytecie urzędu - dodał Trzaskowski.

"Czy chcemy mieć prezydenta, który boi się prezesa i kolegów, koleżanek z partii?"

Jak zaznaczył Trzaskowski, "nie trzeba bać się młodych ludzi, ale z nimi rozmawiać". - Różnica między mną a Andrzejem Dudą polega na tym, że już byłem w TVP. Pytania w TVP nie mają nic wspólnego z tym, o co pytają mnie Polacy podczas spotkań. Bo rządzący szukają tematów zastępczych - mówił.

Dodał, że "chętnie odpowiada na pytania dziennikarzy z PiS-owskiej telewizji, nawet na nie czeka". - Niech pan stanie do debaty - zwrócił się do Dudy kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Trzaskowski: nie jestem w stanie zrozumieć, że Duda boi się debaty

Przyznał, że jest w stanie zrozumieć, że prezydent Duda "boi się takiej debaty". Jak dodał, pamięta jego wypowiedź o tym, że "on niestety nie wie, czy człowiek w ogóle wpływa na zmiany klimatyczne". - Panie prezydencie, czas się dokształcić - apelował.

"PiS przez cały czas tworzy swoje własne elity"

Według niego "najsmutniejsze jest to, że dzisiaj PiS przez cały czas tworzy swoje własne elity". - Przez cały czas myśli tylko o tym, jak zapewnić przyszłość, dzień jutrzejszy swoim koleżankom i kolegom partyjnym, swoim znajomym. Czy to jest instruktor narciarstwa, czy to jest ktoś, kto pomaga jakiejś "PiS-owskiej" rodzinie, tylko i wyłącznie z nimi chcą rozmawiać, i tylko i wyłącznie ich się nie boją - oświadczył.