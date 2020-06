"Trzy najbardziej istotne propozycje programowe" Rafała Trzaskowskiego

Odbudowa rynku pracy po pandemii, rozwój lokalny oraz ochrona środowiska - to trzy najważniejsze propozycje programowe, które kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski przedstawił na piątkowej konferencji prasowej w Bielsku-Białej. - To inwestycje zupełnie inne w swojej logice niż to, co proponuje konkurencja - przekonywał prezydent Warszawy.

Rynek pracy, centra rozwoju lokalnego oraz środowisko

Przekonywał, że są to inwestycje "zupełnie inne w swojej logice niż to, co proponuje konkurencja". - Potrzebujemy inwestycji lokalnych, one są najważniejsze. To są inwestycje tu i teraz. W większych i mniejszych miastach wszyscy potrzebujemy takich inwestycji - zauważył Trzaskowski.