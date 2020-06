"Nowa Solidarność" Rafała Trzaskowskiego. Kandydat na prezydenta pokazał program wyborczy

Rafał Trzaskowski zatytułował swój wyborczy program "Nowa Solidarność". Prezentując go w internecie, podkreślił, że "pandemia COVID-19 postawiła świat na głowie". "Dała nam zupełnie nową perspektywę na życie, na wartości, którymi się kierujemy. Obnażyła ulotność tego, co często uważaliśmy za pewnik - naszego stylu życia, wygody, pracy czy zdrowia. Rzuciła też nowe światło na dotychczasowe podziały polityczne i społeczne. Chociaż nadal są one aktualne, zagrożenie pandemii uświadomiło nam, że musimy działać jako wspólnota" - stwierdził kandydat Koalicji Obywatelskiej. prezydent stolicy.

"Nowa Solidarność" Rafała Trzaskowskiego

Program wyborczy składa się z trzech rozdziałów: "My i nasi najbliżsi", "Nasze otoczenie" oraz "Nasze państwo, nasza wspólnota". W pierwszym omówione zostały zagadnienia: praca i przedsiębiorczość, "leczenie od ręki" i równy dostęp do edukacji. "System ochrony zdrowia od lat utrzymuje się na krawędzi wydolności. Wydajemy na niego za mało - rząd woli dziś dać pieniądze na propagandę w TVP" - pisze kandydat KO.

Do swojego programu kandydat KO odniósł się w czwartek w "Kropce nad i" TVN24. - Ten program jest gotowy. Ja miałem go dzisiaj prezentować w Płocku, ale niestety rzeczywiście ze względu na to, co się stało w Warszawie (wypadek autobusu miejskiego, który spadł z trasy S8 - red.), musiałem wracać. Natomiast ja ten program, jego najważniejsze fragmenty, prezentuje od wielu tygodni - przekonywał prezydent stolicy.