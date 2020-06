Trzaskowski: mamy 60 tysięcy podpisów, być może znacznie, znacznie więcej

Zbieranie podpisów stwarza możliwość zamanifestowania sprzeciwu, ludzie mogą zademonstrować, że mają dość tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje - mówił w Zakopanem kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Do tej pory jego sztab zebrał co najmniej 60 tysięcy podpisów potrzebnych do rejestracji. Termin upływa 10 czerwca.

Podczas sobotniej wizyty w Zakopanem kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rzeczypospolitej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że według oficjalnych danych udało się do tej pory zebrać 60 tysięcy ze 100 tysięcy podpisów potrzebnych do rejestracji kandydata. Jest na to czas do 10 czerwca.

- Być może tych podpisów jest znacznie, znacznie więcej - mówił. - Widząc tę niesamowitą energię, którą widzimy wszędzie, również tutaj na Podhalu, gdzie te podpisy zbiera się w bardzo wielu miejscach, wydaje się, że tych podpisów będzie więcej - dodał.

"Mogą zademonstrować, że mają dość tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje"

Trzaskowski stwierdził, że zbieranie podpisów stwarza także możliwość "zamanifestowania swojego sprzeciwu". - Bardzo wiele osób, choćby w Myślenicach, czy w Wieliczce mówiło mi, że dzięki temu, że się podpisują, dzięki temu, że namawiają znajomych do zbierania podpisów również mogą zademonstrować, że mają dość tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje. I też czuje się taką niesamowitą więź z ludźmi. Ja bardzo dawno nie widziałem tylu ludzi uśmiechniętych, tylu ludzi, którzy mają takie poczucie, że naprawdę jest szansa na zmianę - powiedział prezydent stolicy.

Dodał, że możliwość zbierania podpisów przez kolejne dni to "olbrzymia szansa na to, żeby odbudować wspólnotę". - Wszyscy mi mówią, że pojawiają się ludzie, którzy chcą złożyć swój podpis, których nie było przez 15 lat w tym naszym wspólnym życiu społecznym, którzy się nie angażowali, którzy byli gdzieś z boku. A dzisiaj wszyscy chcą partycypować w życiu społecznym. I to też w pewnym sensie jest wielkie zwycięstwo, że udaje się ludzi pobudzić do działania - mówił kandydat na prezydenta RP.

"Rząd pozostawił branżę turystyczną"

Trzaskowski podkreślił, że społeczeństwo nie wie, jak będą wyglądały najbliższe miesiące, a żyjący z turystyki nie wiedzą, jak będzie można przyjmować gości i czy będzie można organizować kolonie. Uznał, że władza "nie ma planu, a ten plan jest najważniejszy, i to budzi bardzo dużo frustracji". - Zwracam się do rządzących, żeby taki plan przedstawili, bo od samego początku kampanii mówię, że trzeba być wśród wszystkich tych, którzy nie są pewni dnia jutrzejszego. I również dzisiaj tutaj na Podhalu to słyszałem – mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej. Spotkał się w Zakopanem między innymi z instruktorami narciarskimi. - Rozmowa o tym, jak dzisiaj sobie radzić w turystyce, jest bardzo trudna. Usłyszałem dokładnie to samo, co słyszałem na granicy polsko-niemieckiej, a mianowicie to, że rząd pozostawił branżę turystyczną, instruktorów, samym sobie i największy problem jest taki, że niestety nie ma dokładnego planu – mówił Trzaskowski.

