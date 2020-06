Trzaskowski napisał do członków i sympatyków PiS. "Nie patrzcie na mnie jak na wroga"

Prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta RP Rafał Trzaskowski opublikował w piątek po południu w mediach społecznościowych list, który skierował do sympatyków i członków Prawa i Sprawiedliwości. Na wstępie nawiązał do listu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wysłanego we wtorek do działaczy partii. "Kilka dni temu otrzymaliście Państwo list od Prezesa PiS Pana Jarosława Kaczyńskiego. Mimo że adresowany był do członków i sympatyków Waszej partii, jego treść przedostała się do mediów. W związku z tym wszyscy mogliśmy w nim przeczytać, że 'zwycięstwo kandydata KO oznaczałoby ciężki kryzys polityczny, społeczny i moralny'" - napisał kandydat KO na prezydenta.