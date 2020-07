Trzaskowski: moim szefem nie będzie prezes partii tylko obywatele

W przeciwieństwie do pana prezydenta ja nie muszę się bać żadnego prezesa - mówił we wtorek w Gnieźnie kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Dodał, że Polsce nie jest potrzebny prezydent, który "wszystko podpisuje w ciemno i po ciemku".

"Niepotrzebny nam jest prezydent, który wszystko podpisuje w ciemno i po ciemku"

"W państwie PiS wszystko musi być do góry nogami"

Zdaniem Rafała Trzaskowskiego "najważniejsze jest patrzenie w przyszłość". - Dosyć oglądania się na to, co było dawno temu i czas zająć się prawdziwymi problemami - powiedział kandydat.

Trzaskowski dodał, że "w państwie PiS wszystko musi być do góry nogami". - Robią reformy sądów po to, żeby działały szybciej, a działają wolniej. Mówili o reformie służby zdrowia, aby skrócić kolejki, a według statystyk są dłuższe. (...) Obiecywali większą wolność prasy, a okazuje się, że wolności mediów jest coraz mniej. Tak wygląda państwo PiS - przekonywał kandydat KO.

"Jest naprawdę blisko, wszystkie sondaże pokazują, że idziemy łeb w łeb"

- Tego jednak nigdy nie usłyszymy od prezydenta Andrzeja Dudy o swoich konkurentach politycznych, bo pan prezydent niestety jest zaprogramowany przez pana prezesa (PiS - Jarosława Kaczyńskiego) tylko i wyłącznie do udawania pewnego gniewu, do tego, by na nas krzyczeć i odpowiadać na pytania, które z góry zostały przygotowane przez TVP, a my zasługujemy na prawdziwą debatę - mówił Trzaskowski.