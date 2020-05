Rafał Trzaskowski to jest zawodnik wagi ciężkiej - oceniła w TVN24 politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Ewa Marciniak, odnosząc się do startu w wyborach prezydenckich obecnego prezydenta Warszawy. Sławomir Sierakowski z "Krytyki Politycznej" stwierdził, że jest to "kandydat, który sprawia, że Andrzej Duda ma przed sobą parę nieprzespanych nocy". Andrzej Stankiewicz z Onetu wskazywał z kolei, że polityczny plan Trzaskowskiego był "zupełnie inny".

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został w piątek przedstawiony jako nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Wcześniej tego samego dnia o swojej rezygnacji z kandydowania poinformowała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, stwierdziła na antenie TVN24, że Rafał Trzaskowski to jest "zawodnik wagi ciężkiej". Przypominała, że na swoim politycznym koncie ma on nie tylko zwycięstwo w wyborach na prezydenta Warszawy jesienią 2018 roku, ale także udaną kampanię do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku czy szefowanie w 2010 roku zwycięskiemu sztabowi wyborczemu ówczesnej prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

- Jednak wszyscy wiemy, i on też to podkreśla, że to będzie inna kampania. Jeszcze nawet nie znamy terminu wyborów, co oznacza, że to będzie krótka kampania. W związku z tym strategia tej kampanii musi być specyficzna - zwracała uwagę.

"Jeżeli Trzaskowski ruszył teraz z pomocą, to są w tym dwie kalkulacje"

Andrzej Stankiewicz z Onetu mówił, że polityczny plan Trzaskowskiego był "zupełnie inny" i nie przewidywał obecnego startu w wyborach. - W tej ścieżce politycznej walka o prezydenturę była za pięć lat, a nie teraz. Z jednej strony może to oznaczać, że Platforma jest w dużej desperacji - bo jest. Natomiast jeżeli Trzaskowski ruszył teraz z pomocą, to są w tym dwie kalkulacje. Pierwsza jest taka, że partii trzeba pomóc. Gdyby przegrał, to nikt nie będzie miał do niego pretensji, to nie zaszkodzi tej jego starannie budowanej karierze - ocenił na antenie TVN24.

- Jest w tym też taka kalkulacja, że to jest nienormalna kampania, że jest wyjątkowy czas, że jednak trochę wahają się notowania Prawa i Sprawiedliwości, że kryzys gospodarczy jakoś zaczyna do ludzi docierać, więc 'jeżeli nie teraz, to kiedy' - zwracał uwagę publicysta.

"Kandydat, który sprawia, że Andrzej Duda ma przed sobą parę nieprzespanych nocy"

Sławomir Sierakowski z "Krytyki Politycznej" mówił o tym, jak kandydatura Trzaskowskiego może wpłynąć na sytuację ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy. Stwierdził, że prezydent "moment szczytu formy ma za sobą". - On szykował tę formę na 10 maja. Wydaje mi się, że ten kandydat ma bardzo poważny problem. On będzie spadał z bardzo wysokiego konia - dodał.

Odnosząc się do startu prezydenta Warszawy, stwierdził, że "bez wątpienia jest to kandydat, który sprawia, że Andrzej Duda ma przed sobą parę nieprzespanych nocy".

