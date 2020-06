"Trzeba dbać, aby kobiety w życiu społecznym miały dokładnie tyle samo do powiedzenia, co mężczyźni"

Podkreślił, że chodzi o równość w takich dziedzinach, jak płace, dostęp do służby zdrowia, a także o walkę z przemocą. - Wiemy, że sytuacja w Polsce jest bardzo trudna i tutaj musimy zadbać, by wszystkie przepisy konwencji antyprzemocowej były wcielane w życie - powiedział prezydent Warszawy i kandydat KO.

Trzaskowski: istotne jest to, aby jak najmniej było takich obrazków, w których 10 smutnych panów w garniturach rozmawia o tematach takich jak aborcja

Jego zdaniem "niesłychanie istotne jest to, aby jak najmniej było takich obrazków, w których 10 smutnych panów w garniturach rozmawia o tematach takich jak aborcja". - To naprawdę nie jest poważne. Dzisiaj trzeba dbać o to, aby kobiety w naszym życiu społecznym miały dokładnie tyle samo do powiedzenia, co mężczyźni - mówił.