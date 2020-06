Kandydaci wzywają do debat. Biedroń chce ich "jak najwięcej", Trzaskowski proponuje "arenę prezydencką"

Trzaskowski: proponuję arenę prezydencką

Biedroń: jedna debata nie wystarczy, żeby porozmawiać o wszystkich problemach Polaków

Do propozycji Trzaskowskiego odniósł się podczas konferencji w Wałbrzychu inny kandydat na prezydenta, przedstawiciel Lewicy, europoseł Robert Biedroń. Jego zdaniem "jedna debata nie wystarczy, żeby porozmawiać o wszystkich problemach Polaków". - Nie może być tak, że odbędzie się tylko jedna debata. Tematów do przegadania, waszych zaniechań, błędów, jest bardzo dużo - dodał.

- Dzisiaj standardem jest, że wprowadzamy w życiu publicznym dialog, że po prostu ze sobą rozmawiamy. Jak nie potraficie rozmawiać, jak boicie się dialogu, to dajcie sobie spokój z polityką - zwrócił się do swoich kontrkandydatów. - Bo ludzie chcą rozmawiać, chcą usłyszeć, co macie im do powiedzenia. Dlatego chciałbym zadeklarować z mojej strony, że będę uczestniczył we wszystkich organizowanych przez mediach debatach - powiedział kandydat Lewicy.