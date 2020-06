"Sztab Trzaskowskiego będzie pracował nad tym, jak rozwiać negatywne stereotypy narosłe wokół PO"

"Kwestie symboliczne" i "twarda gra interesów"

O mobilizowaniu wyborców poszczególnych kandydatów mówił gość programu "Czas decyzji" w TVN24 politolog Rafał Chwedoruk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. - Generalnie podział miasto-wieś, czy też szerzej centrum-peryferie jest dla naszych czasów typowy, a już w największym stopniu dla takich państw, jak Słowacja, Czechy, czy Rumunia, gdzie mamy do czynienia z podobnymi zjawiskami. I bardzo trudno jest jakiejkolwiek partii, czy jakiemukolwiek politykowi wykroczyć ponad to w sposób trwały - ocenił.

- Czymś ,co utrudniało opozycji, po pierwsze Platformie Obywatelskiej, rozwój przez ostatnie lata, była postawa olbrzymiej części zaplecza tej partii, a także istotnej części wielkomiejskiej klasy średniej, której emocje były głęboko antyrządowe i wymuszały radykalizację przekazu. Czasami w zapleczu pojawiały się ataki nie tyle na PiS jako partię, bo to jest coś normalnego w życiu politycznym, ale także na wyborców tej partii - tłumaczył.

Jego zdaniem, " list Rafała Trzaskowskiego do wyborców PiS i niektóre wypowiedzi w tej kampanii bardzo wyraźnie sugerują świadomość istnienia tego problemu i próbę zerwania z takim symbolicznym wymiarem totalnej opozycyjności". - To jednak samo w sobie by nie wystarczyło. Druga kwestia to jest kwestia twardych interesów - podkreślił. - Rafał Trzaskowski, a w konsekwencji opozycja i Platforma, nie mogą być podmiotem, który będzie mówił, że trzeba podnieść wiek emerytalny. (Ma mówić, że) nie będzie podnosił wieku emerytalnego wbrew większości obywateli, ale zamiast tego będzie promował tych, którzy chcą dłużej pracować - sugerował Chwedoruk.

"Polska polityczna zatoczyła olbrzymie koło"

Przypomniał, że "w 2005, 2010 i 2015 czymś co odegrało pewną rolę w kontekście drugiej tury był silny trzeci kandydat, kandydat w mniejszym lub większym stopniu, ale niezależny od obu głównych nurtów polskiej polityki". - Szymon Hołownia jest niejako skazany na to, że większość jego wyborców, bez względu na to, co on by powiedział, wskaże Rafała Trzaskowskiego - skomentował.