"Młodzi ludzie mają dość. Chcą się czuć pełnoprawnymi uczestnikami tej wielkiej debaty"

"Bardzo mało słyszeliśmy mówienia do kobiet i mówienia do młodzieży"

- To taki ciekawy, myślę, wniosek, obserwacja, też do partii, do tych, którzy mówią do ludzi. W tej kampanii bardzo mało słyszeliśmy mówienia do kobiet i mówienia do młodzieży. Nie było obietnic związanych na przykład z przyszłością dla ludzi młodych, tych, co mieliby do Polski wrócić, tych, co myślą, jak urządzić sobie swoją karierę, kiedy się z domu wyprowadzać - mówiła Żadkowska.