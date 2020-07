"Dla młodych te czynniki są istotne". Profesor Skarżyńska o przepływach elektoratu

Pierwsza tura pokazała, że wpływ na przypływy elektoratu mają kwestie gospodarcze i kwestie światopoglądowe. Dla młodych oba te czynniki są istotne - powiedziała we "Wstajesz i weekend" w TVN24 profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczny. - Elektorat 18-30 odrzuca od prezydenta Dudy lekceważenie osób nieheteroseksualnych - oceniła. Z drugiej strony - jak zauważyła profesor - to jest pokolenie, które ma aspiracje i wie, że w kraju, w którym nie będzie się dobrze ekonomicznie działo, ich szanse na lepsze życie, na awans, na zdobywanie świata, będą mniejsze - dodała.

"Jest coś takiego, co w ostatnim momencie może ich pchnąć"

Profesor Krystyna Skarżyńska (psycholog społeczny, SWPS) oceniła we "Wstajesz i weekend" w TVN24, że to 7 procent osób niezdecydowanych jest "w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ w tej chwili szanse obu kandydatów, jak wskazują przynajmniej dwa sondaże, są dosyć wyrównane".

Przyznała jednak, że nie umie rozstrzygnąć, gdzie pójdą niezdecydowani wyborcy. - Zwykle jest tak, że to się mniej więcej rozkłada tak samo jak wśród tych, którzy wiedzą, na kogo głosować, ale oczywiście jest coś takiego, co w ostatnim momencie może ich pchnąć. Może to być coś bardzo sympatycznego u jednego z kandydatów albo coś, co odrzuci - oceniła.