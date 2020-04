"Szereg tysięcy polskich obywateli jest pozbawionych prawa wybierania. To jest skandaliczna sytuacja"

To nie są w ogóle wybory, do których demokratyczne państwo prawa jest przyzwyczajone - w taki sposób w "Tak jest" w TVN24 profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, komentował przegłosowaną przez Sejm możliwość przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Jak mówił, przy takiej formule "szereg tysięcy polskich obywateli jest pozbawionych prawa wybierania".

O pomysłach obozu rządowego dotyczących sposobu przeprowadzenia wyborów mówił w środę w "Tak jest" były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, profesor Andrzej Zoll. Jak stwierdził, wybory, które miałyby zostać przeprowadzone w taki sposób, "nie są zgodnie z konstytucją". - To nie są w ogóle wybory, do których demokratyczne państwo prawa jest przyzwyczajone (...) wszystkie te podstawowe zasady - bezpośredniość, powszechność, tajność - nie są w tej formie, która ma nas w maju uszczęśliwić, zabezpieczone - mówił.

Profesor Zoll zauważył również, że "szereg przepisów dotyczących wyborów, kodeksu wyborczego" został wprowadzony już po ogłoszeniu terminu wyborów, a to - jak wskazywał - "jest zabronione".

Były prezes PKW i TK był pytany, czy wokół wątpliwości prawnych co do wyborów w zaproponowanej formule, ich legalność będzie mogła być potem podważona przez Sąd Najwyższy. - Może je [wybory - przyp. red.] podważyć, ale przede wszystkim obywatele je podważą. Przewiduję i mam taką nadzieję, że to będzie kompromitacja tych, którzy te wybory organizują - dodał.