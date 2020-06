"Nie wiem czy on krzyczy do mnie, czy krzyczy na mnie"

- Nie wydaje się, aby było jakiekolwiek pytanie, na które on nie ma natychmiastowej odpowiedzi. Nigdy z jego ust nie słyszymy zdania "nie wiem, muszę sprawdzić", a to jest czasami zastanawiające. Ale wypada bardzo dobrze i naturalnie - powiedział Andrzej Rychard.

Andrzej Duda "przyklejony" do obozu rządzącego

W przypadku Andrzeja Dudy, zdaniem profesora Rycharda, sprawdzają się tylko krótkie formy wypowiedzi podczas spotkań z wyborcami. - Im jest ona dłuższa, tym bardziej się rozpędza i zaczyna krzyczeć. Tak krzyczy, że powstaje wrażenie, jakby chciał się sam-go przekonać do racji przez siebie zgłaszanych. Ja w końcu nie wiem, czy on krzyczy do mnie, czy on krzyczy na mnie. I to jest pewien feler jego wystąpień. Aczkolwiek w krótkich formach radzi sobie nie najgorzej - ocenił Rychard.