W tej chwili ważą się losy tego, jaką postać przybierze Polska w najbliższym czasie - mówił o wyborach prezydenckich w "Faktach po Faktach" były pierwszy prezes Sądu Najwyższego profesor Adam Strzembosz. Dodał, że "w tej sytuacji trzeba zrobić wszystko, by ocalić to, co jest do ocalenia".

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Andrzej Duda zdobył 43,50 procent poparcia, a Rafał Trzaskowski - 30,46 procent. Frekwencja wyniosła 64,51 procent.

W decydującej rozgrywce o Pałac Prezydencki pozostają ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Obaj kandydaci mają siedem dni, by przekonać do siebie wyborców. W nocy z 10 na 11 lipca rozpocznie się cisza wyborcza, a 12 lipca zagłosujemy w drugiej turze wyborów prezydenckich.

O stawce wyborów prezydenckich mówił w "Faktach po Faktach" profesor Adam Strzembosz, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Jak przyznał, wypowiada się o "sprawach stricte politycznych, bo uważa to za swój podstawowy, elementarny obowiązek". - Całe moje dorosłe życie walczyłem o mocną Polskę i demokratyczną, czyli Polskę, która swoje istnienie utwierdza w całym układzie politycznym i która opiera swoje rządy na trójpodziale władzy - mówił profesor Strzembosz.

- W tej chwili ważą się losy tego, jaką postać przybierze Polska w najbliższym czasie. Czy zostanie opanowana przez określoną formację polityczną, podporządkowana jej całkowicie z wszystkimi konsekwencjami władzy, która przybiera postać dyktatorską, czy też uda się ten proces zahamować - stwierdził gość "Faktów po Faktach".

Zdaniem prof. Strzembosza, "może go zahamować tylko ten, kto wierzy mocno w Polskę demokratyczną i opartą na równoważeniu się i wzajemnym współdziałaniu trzech władz - parlamentu, władzy wykonawczej i sądownictwa".

W ocenie profesora Strzembosza, "ten podział został zagrożony w sposób zasadniczy". - Trybunał Konstytucyjny jest już atrapą, Krajowa Rada Sądownictwa tylko udaje Krajową Radę Sądownictwa, czyli organ, który dba o niezależność sądów i niezawisłość sędziów - mówił Adam Strzembosz. - Cóż nam pozostało? Ci sędziowie w Sądzie Najwyższym, którzy zostali prawidłowo do niego powołani? Ci liczni sędziowie w całym kraju, którzy poczuli odpowiedzialność i wartość tego, że jest się sędzią? - zastanawiał się gość "Faktów po Faktach".

- W tej sytuacji trzeba zrobić wszystko, by ocalić to, co jest do ocalenia. W moim przekonaniu pan Rafał Trzaskowski, tak samo jak gdyby to był pan (Władysław - red.) Kosiniak-Kamysz, czy pan (Szymon - red.) Hołownia, inni, to są ludzie, którym na sercu leży demokratyczna Polska - mówił prof. Strzembosz.

- Gdyby nie pan Trzaskowski znalazł się w II turze, ale pan Hołownia czy ktokolwiek inny, również stanowczo nawoływałbym do głosowania na niego, bo to jest stawka najwyższa i najwięcej możemy stracić, porównując to jedynie do sytuacji Polski ograniczonej suwerenności przed latami - dodał.

- Prezydent poza uprawnieniami związanymi z tym, że jest nadrzędnym (dowódcą - red.) polskiego wojska, że wspólnie z rządem prowadzi politykę zagraniczną, ma jeden najważniejszy obowiązek i dwa niezwykle zasadnicze uprawnienia - tłumaczył profesor Strzembosz.

Jego zdaniem "ten obowiązek to strzeżenie konstytucji". - Na konstytucję przysięgają prezydenci, niektórzy dodając "Tak mi dopomóż Bóg" i jeżeli złożyli taką przysięgę, to muszą zatem tę konstytucję aprobować, inaczej by tego nie uczynili - mówił. - Poza tym nasza konstytucja jest konstytucją spełniającą wymagania konstytucji kraju europejskiego. Może potrzebuje poprawek, ale w zasadniczy sposób broni praw obywatelskich i ludzkich - dodał gość TVN24.

W ocenie profesora Adama Strzembosza "pan prezydent Andrzej Duda wielokrotnie ją łamał". - Ja nie będę tych wszystkich przypadków wyliczał. Powołam się na to, że jego promotor, że jego koledzy z Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, że największe autorytety w całym polskim kraju w zakresie prawa mówiły o tym, że łamie konstytucję. Otóż ja głęboko wierzę, że konkurent pana prezydenta Dudy konstytucji łamać nie będzie - ocenił.

- Do tego dochodzą dwa niezwykle ważne dla mnie zadania - kontynuowała profesor Strzembosz. - Otóż takie uprawnienie to możliwość zawetowania ustawy, która grozi państwu polskiemu od wewnątrz, to znaczy łamie trójpodział władzy, powoduje, że jeden czynnik, czynnik polityczny, dominuje w całym kraju - wyjaśnił.

Dodał, że "jeżeli tak się dzieje, nie ma wzajemnego hamowania i współdziałania tych władz, to wtedy dochodzi do nepotyzmu, do korupcji, do wszechwładzy kacyków lokalnych". - Tak być musi, bo taka bezwzględna władza musi demoralizować - podkreślił były pierwszy prezes Sądu Najwyższego.

- Wierzę, że ktokolwiek z tej strony barykady byłby prezydentem, nie dopuściłby poprzez weto do ostatecznego zawłaszczenia Polski - dodał.

