Prof. Markowski: zdaniem Polaków PSL dobre na poziomie lokalnym, mniej nadaje się na wielką politykę

Jeszcze niedawno temu sondaże dawały Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi szanse na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich. Obecnie znajduje się w okolicach czwartego-piątego miejsca z około 5-procentowym poparciem. To i tak dużo lepsze wyniki niż poprzednich liderów ludowców – Jarosława Kalinowskiego, Waldemara Pawlaka i Adama Jarubasa.

Prof. Radosław Markowski w programie "Czas decyzji" w TVN24 zwraca uwagę, że wyniki badań z ostatnich dwóch tygodni, chociaż dają Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi duże szanse na wygraną w bezpośredniej konfrontacji z Andrzejem Dudą, nie dają liderowi PSL dużych szans na wejście do drugiej tury. – Z takim wynikiem nie ma co marzyć, chyba że by się wydarzyło coś nadprzyrodzonego, a na to się nie zanosi – dodaje politolog z Uniwersytetu SWPS.