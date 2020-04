"Tyle znaków zapytania". Problemy polskich wyborców w Holandii

6 kwietnia Sejm głosami posłów PiS uchwalił ustawę, która przewiduje, że wybory odbędą się w pełni korespondencyjnie. Przeciwko takim rozwiązaniom protestuje opozycja i wielu ekspertów. Ustawą zajmuje się obecnie Senat, który ma czas do 6 maja, by zająć stanowisko.

"To moje pierwsze wybory, w których nie wiem, w jaki sposób mam zagłosować"

Do rządowych propozycji zmian w przepisach wyborczych w rozmowie z TVN24 odniosła się Polka mieszkająca w Holandii, Anna Moszczyńska. - Dotychczasowe moje doświadczenie związane z wyborami za granicą jest raczej pozytywne. One wymagają trochę więcej działania ze strony wyborcy, bo trzeba się dopisać do rejestru wyborców, trzeba udać się do komisji wyborczej, która wcale nie jest za rogiem – przyznała.