Prezydent Stalowej Woli udostępni poczcie dane wyborców. "Wybory korespondencyjne są bezpieczniejsze"

Prezydent Stalowej Woli (Podkarpacie) Lucjusz Nadbereżny (PiS) deklaruje gotowość do przekazania danych osobowych mieszkańców Poczcie Polskiej. Tłumaczy, że to z troski o zdrowie i życie wyborców. Zrobi to jako jeden z nielicznych prezydentów. Przekazania spisów odmówiło już między innymi 12 największych miast w kraju, zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.