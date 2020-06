Prezydent odpowiedział na trzy pytania. Mówił o epidemii i LGBT

"Prezydent Duda na pewno znajdzie czas, żeby porozmawiać z TVN24"

Prezydent odpowiedział na pytanie o rozwój epidemii w Polsce

Padło pytanie o wpis Brudzińskiego

- Wśród tych osób są osoby o różnych poglądach, wśród tych osób są osoby, które wspierają ruch i ideologię LGBT, zgadzają się z nią, zgadzają się z tym sposobem działania, który tam jest proponowany i który tam jest realizowany i są osoby, które uważają, że to, że mają takie, a nie inne preferencje seksualne, to jest całkowicie ich sprawa. Tak samo jak ja uważam, że to jest moja sprawa, jakie ja mam preferencje seksualne. I ja mam ogromny szacunek do wszystkich osób, mnie to w ogóle nie przeszkadza, mnie generalnie (…) nie interesuje specjalnie to, jakie kto ma preferencje seksualne. To jest jego prywatna sprawa - mówił prezydent. - Ale mnie interesuje to, żeby dzieci w szkole nie były poddawane na przykład indoktrynacji seksualnej w wieku bardzo małoletnim, kiedy one mają dosłownie kilka lat, kiedy one są w pierwszych klasach szkoły. Uważam, że to nie jest właściwa droga i uważam, że to jest sprzeczne z nasza tradycją i nasza kulturą i ja się po prostu z tym nie zgadzam. Tak samo, jak nie zgadza się z tym w Polsce wielu rodziców - zaznaczył Duda.