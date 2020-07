Duda: chcę Polski, gdzie sprawy mogą być nazywane po imieniu

Na poniedziałkowym spotkaniu z mieszkańcami Starachowic prezydent Andrzej Duda przypominał, że skierował do Sejmu projekt zmiany konstytucji, który wprowadza do ustawy zasadniczej przepis mówiący o tym, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym .

Duda: mam nadzieję, że propozycja zmiany konstytucji zostanie poparta przez PSL, Konfederację i przynajmniej część posłów PO

Ubiegający się o reelekcję prezydent przekonywał, że kluczowe jest pojęcie "wspólnego pożycia", które - jak mówił - nie odnosi się do sfery prawa, lecz do sfery faktów. - Po prostu, czy ktoś z kimś żyje, czy nie. Czy ma z nim wspólne gospodarstwo domowe, czy jest z nim związany więziami uczuciowymi. Jeżeli tak, jeżeli osoba, która chce przysposobić dziecko jest związana z osobą tej samej płci taką właśnie relacją wspólnego pożycia, to jest to niedopuszczalne ze względu na dobro dziecko - ocenił Duda.