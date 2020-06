Premier wprowadził stopień alarmowy Bravo-CRP w całym kraju

Zarządzony II stopień alarmowy ma obowiązywać na terytorium całego kraju od 26 czerwca od godz. 00.01 do 29 czerwca do godz. 23.59. Jak poinformowało MSWiA, zgodnie z rozporządzeniem w przypadku wprowadzenia stopnia Bravo-CRP wzmożonemu monitorowaniu podlega stan bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Monitorowane i weryfikowane jest też to, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.