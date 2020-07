"Różne dziwne rzeczy się dzieją, zwłaszcza jak się dostaje paniki przedwyborczej". Są czeki, ale bez pokrycia

Premier Mateusz Morawiecki wytrwale podróżuje po Polsce, spotyka się z samorządowcami, rozdaje czeki na spore sumy, czasem jest to kilkaset tysięcy, czasem jest mowa o milionach złotych. Kiedy wdzięczni mieszkańcy dziękują premierowi, ten ich poprawia wskazując, że to zasługa Andrzeja Dudy. Kłopot w tym, że te czeki są w tej chwili bez pokrycia. Materiał magazynu "Czarno na białym".

Premier Mateusz Morawiecki w czasie swojego tournée po kraju aranżuje wiece wyborcze na rzecz Andrzeja Dudy i ściska dłonie wyborcom, którzy wiwatują na rzecz prezydenta. – Wiarygodny jest nasz pan prezydent, Andrzej Duda – podkreśla. Premier jeździ po Polsce i obiecuje samorządom pieniądze z tak zwanego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mateusz Morawiecki przejechał prawie całą ścianę wschodnią. Był też między innymi na Pomorzu. Dziennikarze "Czarno na białym" policzyli, że w czasie swojej podróży tylko w 10 wybranych powiatach obiecał samorządom dotacje na ponad 206 milionów złotych. Co ciekawe, premier w imieniu prezydenta obiecuje pieniądze z funduszu, który nie został jeszcze uchwalony przez parlament. Prace nad odpowiednią ustawą trwają, a gospodarzem programu jest Ministerstwo Rozwoju.

Minister Jadwiga Emilewicz pytana, o co tu chodzi, tłumaczy, że rząd "nie rozdaje pieniędzy". – Jedynie informujemy o wartości, jaką uzyskają poszczególne samorządy w Polsce – wyjaśnia.

Na wiecach brzmi to inaczej. Nikt nie mówi, że to na razie tylko informacja o tym, ile który samorząd w przyszłości dostanie. Nikt nie mówi, że to bliższa lub dalsza przyszłość, że prawo jeszcze nie uchwalone, a sam premier, który rozdaje czeki, które nie mają pokrycia w prawie, całą wdzięczność i uwagę stara się przekierowywać na prezydenta.