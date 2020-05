Posłowie Lewicy żądają kontroli NIK "w związku z przekazaniem największej bazy danych spółce akcyjnej"

Nieco ponad tydzień dzieli nas od wyborów prezydenckich w formie tradycyjnej lub korespondencyjnej. W Senacie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy, która przewiduje procedurę głosowania w formie pocztowej. Ustawa ma wrócić do Sejmu do 6 maja. Mimo braku podstawy prawnej rząd poinformował, że tak zwane karty do głosowania już się drukują.