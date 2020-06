Ponad 50 tysięcy osób przez internet zgłosiło zamiar głosowania korespondencyjnego

Do wtorku zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju zgłosiło internetowo 54 555 tysięcy osób - wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji. Ogólna liczba chcących oddać głos w ten sposób może być większa, ponieważ nie spłynęły jeszcze dane z urzędów. W tegorocznych wyborach prezydenckich obowiązuje hybrydowa metoda głosowania, przewidująca oddanie głosu również w tradycyjny sposób.

Ustawa z 2 czerwca, która dotyczy zasad organizacji tegorocznych wyborów prezydenckich, przewiduje hybrydową metodę głosowania - tradycyjnie oraz drogą korespondencyjną. Do tej pory możliwość głosowania korespondencyjnego miały jedynie osoby niepełnosprawne i wyborcy za granicą.

Do wtorku można było zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w kraju. Wniosek taki można było dostarczyć do urzędu osobiście, pocztą lub internetowo. Jak wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, do godziny 23.59 we wtorek wolę taką wyraziło przez internet 54 555 tysięcy osób.

Państwowa Komisja Wyborcza nie podała jeszcze danych, ile osób zgłosiło chęć głosowania korespondencyjnego na pozostałe możliwe sposoby.

Ważne terminy i zawartość pakietu wyborczego

Pakiety wyborcze dotrą do wyborców najpóźniej na pięć dni przed wyborami. Znajdą się w nich: karta do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność, koperta na kartę do głosowania, instrukcja, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, koperta zwrotna.

Do 26 czerwca należy odesłać otrzymane pakiety lub osobiście dostarczyć je do urzędu. Można również w godzinach głosowania, 28 czerwca, zanieść kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla spisu wyborców głosującego lub poprosić o to inną osobę.

Wyborca, który w dniu wyborów, a więc 28 czerwca, będzie przebywać na kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych musi zgłosić najpóźniej do 23 czerwca zamiar głosowania korespondencyjnego do urzędu gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców. Jeśli jego kwarantanna rozpoczęła się po 23 czerwca, musi to zrobić do 26 czerwca.

Te osoby otrzymają pakiet wyborczy najpóźniej dwa dni przed wyborami. Zostanie on doręczony im za pośrednictwem Poczty Polskiej lub upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Jak zagłosować korespondencyjnie PAP/Maria Samczuk

Na całym świecie chce głosować 330 tysięcy Polaków

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało we wtorek, że do wzięcia udziału w wyborach zgłosiło się około 330 tysięcy Polaków mieszkających za granicą. Jest to rekordowa liczba. Najliczniejsza grupa, 130 tysięcy osób, to Polonia zamieszkująca Wielką Brytanię.

W 21 krajach głosowanie będzie odbywało się wyłącznie korespondencyjnie. Są to: Filipiny, Argentyna, Australia, Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Kolumbia, Luksemburg, Maroko, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tajlandia, Wielka Brytania i Włochy.

W 6 krajach Polacy w ogóle nie będą mogli zagłosować. Są to: Peru, Chile, Kuwejt, Wenezuela, Afganistan i Korea Północna. Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk zapytany, jak dużo Polaków w tych krajach jest uprawnionych do głosowania, odpowiedział, że "w krajach Ameryki Południowej czy w Kuwejcie to w sumie kilkadziesiąt osób". Jak dodał, w Korei Północnej nie można było otworzyć obwodu, "bo z Polaków są tam tylko pracownicy placówki". Wiceszef MSZ zaznaczył przy tym, że każdy głos jest istotny.

W poprzednich wyborach prezydenckich w 2015 roku na I turę zarejestrowało się 196 tysięcy osób, a na II turę 257 tysięcy.

Wybory prezydenckie

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca.

W wyborach będzie można oddać głos na jednego z 11 kandydatów: Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Dudę, Szymona Hołownię, Marka Jakubiaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Mirosława Piotrowskiego, Pawła Tanajnę, Rafała Trzaskowskiego, Waldemara Witkowskiego lub Stanisława Żółtka.

