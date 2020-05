"Platforma ciągle zajmuje się sobą". Komentarze po zmianie kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta

Teraz zadaniem Rafała Trzaskowskiego będzie przede wszystkim bój z Szymonem Hołownią, Robertem Biedroniem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - ocenił Jan Kanthak z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Odniósł się w ten sposób do decyzji o wyborze prezydenta Warszawy na nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. - Platforma ciągle zajmuje się sobą, zmienia swoich kandydatów - stwierdził poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

W piątek rano dotychczasowa kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska oświadczyła, że nie będzie brała udziału w wyborach prezydenckich. Później zebrał się zarząd PO, który podjął decyzję o kandydaturze Rafała Trzaskowskiego. Informację o wyborze obecnego prezydenta Warszawy na kandydata do urzędu prezydenta państwa przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, a także innych partii, które wchodzą w skład Koalicji Obywatelskiej, przekazali na popołudniowej konferencji prasowej.

- Warto podkreślać i zwracać na to uwagę, że cała ta dyskusja na temat bezpieczeństwa przeprowadzenia wyborów, zdrowia i życia Polaków była jedną wielką hucpą wywoływaną przez polityków opozycji i Platformy Obywatelskiej - dodał.

"Lewica w przeciwieństwie do Platformy nie zmienia zdania"

- Lewica, w przeciwieństwie do Platformy, nie zmienia zdania i wszystkie partie, które tworzą Lewicę, popierają i stają murem za Robertem Biedroniem - mówił Śmiszek.

"Stał się symbolem jak zwyciężać w wyborach samorządowych"

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił, że decyzja o kandydaturze Trzaskowskiego była jednomyślna. - Podziękowaliśmy Małgorzacie Kidawie-Błońskiej za to, że wyrzuciła do kosza wybory Kaczyńskiego, które byłyby nieuczciwe, byłyby niebezpieczne. Natomiast potrzeba nam fightera, osoby, która - tak jak pociągnęła warszawiaków do urn i wygrała w pierwszej turze w Warszawie - tak pociągnie za sobą tych wszystkich, którzy wahali się, którzy nie wiedzieli, czy warto iść na wybory, osoby, która będzie nowym prezydentem Polski – mówił.