Poczta prosi o urny, wojewodowie o spisy wyborców. Samorządy pytają o podstawę prawną

Nie ma jeszcze przepisów dotyczących wyborów, bo ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości jest w Senacie, ale rząd nie zamierza zrezygnować z przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Karty do głosowania już poszły do druku.

Pomimo że nadal nie ma podstawy prawnej, by przeprowadzić wybory korespondencyjne, bo stare przepisy uchylono, a nowe dopiero są w Senacie, wicepremier Jacek Sasin potwierdza, że drukowane są karty do głosowania. W sprawie majowych wyborów władza nie zamierza cofnąć się o krok. - Te wybory muszą się odbyć w maju – przekonuje Jacek Sasin.

Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej uważa, że "wicepremier polskiego rządu mówi wprost: złamię prawo". Koalicja Obywatelska w tej sprawie zawiadamia prokuraturę, ale minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro podkreśla, że ma zaufanie do Jacka Sasina.

Są też wnioski o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, ale wyborcze przygotowania czyni nie tylko rząd, bo jak dowiadują się reporterzy "Polski i Świata" - do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w całej Polsce zaczęły wpływać pisma od Poczty Polskiej, w których zwraca się o przekazanie urn, aby poczta mogła je postawić w okolicy lokali wyborczych. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski informuje, że otrzymał maila z prośbą o udostępnienie lokali i sprawdzenie urn wyborczych .

W czwartek rano opublikował na Twitterze treść wiadomości e-mail od Poczty Polskiej. Ta pisze w nim, iż "w związku z rozpoczęciem przez Pocztę Polską S.A. prac przygotowawczych do przeprowadzania Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020, prosimy państwa o wyrażenie zgody na udostępnienie powierzchni na posadowienie skrzynek pocztowych wyborczych w miejscach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych działających na terenie – wskazanych poniżej". W wiadomości przekazano listę adresów i zwrócono się o odpowiedź do 29 kwietnia.

Swoje pisma wysyłają też wojewodowie. Proszą o przekazanie Poczcie Polskiej spisu wyborców. - Nie ma podstawy prawnej, żeby od samorządów oczekiwać, by przekazały spisy wyborców – uważa Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych.

Jak napisano, PESEL lub inne dane można uzyskać między innymi do "realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej", ale "na dzień dzisiejszy wniosek w powyższym zakresie nie może dotyczyć realizacji zadań związanych z organizacją wyborów, gdyż Kodeks wyborczy ani żadna inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty Polskiej, wymagającego udostępnienia ww. danych".

"W przypadku otrzymania przez Państwa wniosku Poczty Polskiej, w którym znajduje się odwołanie do 'wykonywania obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej – w tym Prezesa Rady Ministrów - na Pocztę Polską' sugerujemy wezwanie wnioskodawcy do okazania dokumentu nakładającego ów obowiązek, celem weryfikacji zakresu wniosku z zakresem nałożonego obowiązku" - czytamy dalej w piśmie.

Senat pyta o opinie w sprawie wyborów korespondencyjnych

Przepisy dotyczące głosowania korespondencyjnego nadal znajdują się w Senacie. – Ta ustawa przemknęła przez trzy i pół godziny przez Sejm. Więc my musimy to zrobić niezwykle starannie – mówi marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Senacka komisja ustawodawca zamówiła do ustawy o głosowaniu korespondencyjnym szereg opinii prawnych.