Szef PKW: Zanosi się na wysoką frekwencję. Szybkość oddania głosu znacznie zmniejszona

Niedopuszczalne jest ustalanie przez obwodowe komisje wyborcze dalej idących ograniczeń, na przykład wpuszczanie do lokalu wyborczego po jednym wyborcy. Widzimy, co się dzieje przed lokalami, olbrzymie kolejki - poinformował na pierwszej niedzielnej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Zgodnie z przepisami lokale wyborcze będą czynne do godziny 21. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się o godzinie 21.

Szef PKW Sylwester Marciniak powiedział na konferencji prasowej o godz. 10., że w skali kraju otwarto ponad 25 tys. lokali wyborczych. - Pandemia nie jest zależna od komisji wyborczych, natomiast wprowadzenie rygorów sanitarnych spowodowało, że szybkość oddania głosu jest znacznie zmniejszona - dodał.

Powiedział, że są jednak "rzeczy zależne od obwodowych komisji wyborczych". Dodał, że PKW przypomniała komisjom, że "w lokalu wyborczym w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe jego ogólnodostępnej powierzchni z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych i gospodarza lokalu".

- Niedopuszczalne jest ustalanie przez obwodowe komisje wyborcze dalej idących ograniczeń, na przykład wpuszczanie do lokalu wyborczego po jednym wyborcy lub w takiej liczbie, że do niektórych stanowisk członków komisji wydających karty nie podchodzi żaden wyborca mimo dużej kolejki oczekujących na zewnątrz - mówił Marciniak.

Zaznaczył, że przestrzeganie rygoru sanitarnego jest niezbędne, ale środki ostrożności nie mogą iść zbyt daleko.

Dodał, że to apel do wszystkich członków obwodowych komisji wyborczych. - Widzimy, co się dzieje przed lokalami, olbrzymie kolejki. Mam nadzieję, że w ciągu dnia będą mniejsze - powiedział szef PKW.

PKW: zanosi się na wysoką frekwencję

Jak mówił, może być kilka powodów długich kolejek przed lokalami wyborczymi. - Niewątpliwie kwestia wzmożonego rygoru sanitarnego. Powoduje to dłuższe procedowanie z wyborcą w lokalu - wskazał. Dodał, że wpływ na zainteresowanie głosowaniem z rana może mieć także spodziewana wysoka temperatura w ciągu dnia.

- Ostateczne ustalenia będziemy mogli podjąć w kolejnych godzinach, ale póki co zanosi się na wysoką frekwencję - zwrócił uwagę.

Zapytany o możliwość przedłużenia ciszy wyborczej ze względu na kolejki przed lokalami w godzinach wieczornych, Sylwester Marciniak wyjaśnił, że nie będzie to podstawią do przedłużenia ciszy, a podobne wydarzenia miały już miejsce przy poprzednich wyborach. - Osoby, które dotrą do lokalu lub będą w kolejce przed budynkiem, w którym mieści się komisja, będą miały prawo oddać głos. Natomiast nie jest to przesłanka do przedłużenia ciszy wyborczej - powiedział.

Incydent w komisji w Toruniu

Przewodniczący PKW poinformował o incydencie, do którego doszło w Toruniu w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 100. Jej przewodniczący "podjął wykonywanie czynności wyborczych w stanie nietrzeźwości". - Wezwano policję, wykluczono go ze składu komisji, następnie dokonano wyboru nowego przewodniczącego - dodał Marciniak. - To zdarzenie nie miało wpływu na rozpoczęcie głosowania ani na jego prawidłowy przebieg - wskazał szef PKW.

PKW: osiem przestępstw, 159 wykroczeń

Zastępca przewodniczącego PKW Wojciech Sych powiedział, że odnotowano 93 przypadki uszkodzeń ogłoszenia, 28 przypadków naruszenia ciszy wyborczej, 12 przypadków niedozwolonego umieszczenia plakatów wyborczych. - W jednym przypadku odnotowano usiłowanie udostępnienia niewykorzystanych kart do głosowania innej osobie w celu wykorzystania w głosowaniu - dodał.

Przekazał, że odnotowano "osiem przestępstw związanych z wyborami i 159 wykroczeń".

- W 50 przypadkach policja zabezpieczała przewóz dokumentacji wyborczej. W jednym zaszła konieczność sprawdzenia minersko-pirotechnicznego lokalu wyborczego - przekazał. Dodał, że w działania związane z wyborami jest zaangażowanych 6 270 policjantów. Sych wymienił też dwa zdarzenia, jedno z 26 czerwca w miejscowości Jedwabno w powiecie szczycieńskim, gdzie w czasie rozwieszania plakatów wyborczych mężczyzna został napadnięty i doszło do uszkodzenia ciała i uszkodzenia plakatu. Drugi incydent wydarzył się w sobotę w Wałbrzychu – trzech pracowników straży miejskiej w cywilu zdejmowało plakaty wyborcze różnych kandydatów, a w garażu straży miejskiej w Wałbrzychu znaleziono 39 plakatów wyborczych.

Jak oddać głos?

Wyborcy mogą oddać głos na jednego z 11 kandydatów. Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata na karcie do głosowania.

Obwody głosowania

PKW informowała wcześniej, że powołano 27 230 obwodów głosowania, w tym stałych: 25 433, w szpitalach: 799, w zakładach karnych: 94, w aresztach śledczych: 45, w oddziałach zewnętrznych zakładów karnych: 33, w domach pomocy społecznej: 646, w domach studenckich: 3. Przekazał także, że na statkach powołano osiem obwodów, a zagranicą 169. Powołano również 49 Okręgowych Komisji Wyborczych.

