150 tysięcy więcej wyborców za granicą. PKW podała statystyki przed II turą wyborów

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że w drugiej turze wyborów prezydenckich uprawnionych do głosowania jest blisko 30 milionów wyborców, z czego ponad 519 tysięcy to wyborcy głosujący poza granicami kraju. Przed niedzielnym głosowaniem do spisów wyborców dopisało się blisko 200 tysięcy osób więcej niż przed pierwszą turą.

W najbliższą niedzielę 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. Cisza wyborcza rozpocznie się w o północny w piątku na sobotę i potrwa do momentu zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę o godzinie 21.

Więcej pakietów za granicą, 650 tysięcy dopisanych do spisów

W czasie piątkowej konferencji prasowej szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że liczba uprawnionych do głosowania w niedzielnych wyborach to 29 937 795 osób, w tym 519 431 wyborców głosujących za granicą. W porównaniu do pierwszej tury jest to blisko 150 tysięcy osób więcej za granicą.

Liczba wysłanych pakietów wyborczych to 673 939, w tym 479 584 pakiety za granicą. - Jest to przyrost blisko o 140 tysięcy pakietów dla głosujących za granicą - poinformował Marciniak.

Liczba sporządzonych aktów pełnomocnictwa wyniosła 21 535, co daje przyrost w porównaniu do pierwszej tury o 5 tysięcy.

Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania to 478 093, co daje przyrost o blisko 270 tysięcy. W pierwszej turze wydano ich 210 tysięcy.

Przewodniczący PKW podał też dane dotyczące liczby osób dopisanych do spisu wyborców. - W tej chwili dopisało się do spisów 645 212 osób - stwierdził. Przypominał, że w pierwszej turze było to 447 tysięcy, co daje przyrost "blisko 200 tysięcy osób".

Dwa nowe zagraniczne obwody

Jeśli chodzi o obwodowe komisje wyborcze, to powołano ich 27 231. Zasiądzie w nich 210 090 osób - o tysiąc więcej, niż w pierwszej turze wyborów.

- Warto zauważyć, że o ile w pierwszej turze za granicą obwodów było 169, to w tej chwili jest 171. Wynika to z tego, że utworzono obwody w Kuwejcie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – powiedział szef PKW.

Kiedy wyniki wyborów?

Na konferencje padło też pytanie, kiedy można spodziewa się wyników II tury wyborów prezydenckich. W tym kontekście szef PKW zaznaczył, że ustawa o głosowaniu w wyborach prezydenckich w 2020 r. stanowi, że PKW czeka 48 godzin na protokoły zza granicy, a nie 24 godziny, jak przewiduje zwykle Kodeks wyborczy. Dlatego zakładając scenariusz pesymistyczny - mówił Marciniak - będzie to wtorek godz. 23.

Z kolei szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przedstawiła scenariusz optymistyczny, według którego oficjalne wyniki wyborów poznamy "może w nocy z poniedziałku na wtorek, może w poniedziałek w późnych godzinach". - Wszystko zależy od zagranicy, tam, gdzie mają największą liczbę technicznych czynności do wykonania - dodała.

Uczczono pamięć Tomasza Grzelewskiego

Na konferencji minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w ubiegłym tygodniu rzecznika PKW, byłego dziennikarza Tomasza Grzelewskiego. Informację o jego śmierci przekazała w środę 1 lipca jego rodzina.

Tomasz Grzelewski był dziennikarzem, przez ponad dekadę pracował w Superstacji, gdzie m.in. współprowadził "Salon Polityczny". Wcześniej pracował m.in. w Polsacie i TVN. Od początku 2020 r. był rzecznikiem Państwowej Komisji Wyborczej.

