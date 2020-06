Duda: W trakcie mojej prezydentury frekwencja wyborcza rosła. To pokazuje jakość demokracji

Cichocki pytany, czy przed drugą turą Hołownia podejmie rozmowy polityczne z Andrzejem Dudą, czy Rafałem Trzaskowskim, powiedział, że Szymon Hołownia wszedł do polityki dla konkretnych spraw.

- Pociągnął za sobą ludzi do konkretnych spraw w związku z tym też przed drugą turą o tych konkretnych sprawach trzeba rozmawiać. Trzeba je położyć na stole. Żeby przyciągnąć do siebie wyborców Szymona Hołowni, to trzeba ich przyciągnąć do czegoś, nie tylko do tego, że coś musi być przeciw - dodał.