Szef PKW: w zamian za oddanie głosu mężczyzna przyjął 10 złotych, butelkę piwa, hot doga i pół litra wódki

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował w niedzielę po południu o zanotowaniu 382 incydentów związanych z wyborami. Do jednego z nich doszło w mazowieckim Sochaczewie, gdzie mężczyzna za oddanie głosu przyjął 10 złotych i butelki z alkoholem.

O godzinie 7 rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zgodnie z przepisami lokale wyborcze będą czynne do godziny 21. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się o godzinie 21.

Marciniak na konferencji informował także o zanotowanych do tej pory incydentach. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, do niepokojących zdarzeń doszło między innymi w Kochanowicach, Częstochowie i Ujściu, a liczba wykroczeń wynosi 382 zdarzenia. Dodano, że są to "w zasadzie podobne sytuacje jak poprzednio", czyli podczas pierwszej tury wyborów 28 czerwca.