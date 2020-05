"Będzie próbował trzymać nas w zamknięciu". Reakcje na pismo pełnomocnika Dudy do PKW

Wyrażający chęć kandydowania w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski, Robert Biedroń i Władysław Kosiniak-Kamysz odnieśli się do pisma, skierowanego do Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika Andrzeja Dudy Krzysztofa Sobolewskiego, w którym zarzucono im agitację wyborczą przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. Podkreślili, że ich aktywność ma związek z piastowanymi przez nich funkcjami.

"Samorządowcy będą się spotykać i będą prezentować wspólne stanowisko"

- Mam jedno zalecenie do rządzących i do PiS-u, by zamiast wysyłać pisma, zorganizowali wybory w sposób demokratyczny, bo to, co działo się w ostatnich tygodniach, woła o pomstę do nieba - powiedział Trzaskowski.