Pięć lat prezydentury za ponad 880 milionów złotych

Ile kosztuje prezydentura? Ta właśnie trwająca najwięcej w historii urzędu. To prawie 900 milionów złotych w ciągu pięciu lat. Jak zawsze przy tego rodzaju informacjach pojawia się spór. Zwolennicy prezydenta mówią, że godne i skuteczne pełnienie urzędu po prostu musi kosztować. Druga strona pyta, ile z tych milionów to realne wydatki na uprawnione potrzeby, a ile to autopromocja, zwłaszcza w okresie kampanii. Materiał magazynu "Polska i Świat".