W najbliższą niedzielę 12 lipca odbędzie się II tura wyborów prezydenckich w Polsce. Cisza wyborcza rozpocznie się w o północny z piątku na sobotę i potrwa do momentu zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę o godziny 21. O przebieg kampanii wyborczej pytani byli w "Kropce nad i" poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal oraz europoseł Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki.

"Ludzie wołają dzisiaj o prawdę i narasta śnieżna kula o zmianę"

- To była bardzo emocjonalna kampania - zwrócił uwagę Paweł Kowal. Dodał, że zostanie zapamiętana ze względu na to, że była przeprowadzona w trakcie pandemii COVID-19.

Zdaniem posła KO, "spór jest o to, czy wolimy państwo, w którym jedna partia, a właściwie jej grupa kierownicza w tej partii, kontroluje rząd z tylnego siedzenia, prezydenta z tylnego siedzenia i parlament z wyjątkiem Senatu, czy chcemy takiego, w którym politycy troszeczkę bardziej się spierają, ale wzajemnie się kontrolują". - Wolę, żeby spór przeszedł na poziom polityczny, żeby prezydent patrzył na ręce rządowi - powiedział.

- Dlaczego Rafałowi Trzaskowskiemu tak udała się ta kampania? Bo ludzie byli zbuntowani, bo zauważyli, że jest za dużo, mieli poczucie, że ktoś ich robi w konia. (…) Ludzie wołają dzisiaj o prawdę i narasta śnieżna kula o zmianę. To jest istota tego, co się stało w tej kampanii - wskazał Paweł Kowal.

"Nie miejmy złudzeń, że wybieramy między ofertą PO, a ofertą PiS"

Według Patryka Jakiego, "to była bardzo ciekawa kampania, ale wolałbym, żeby więcej akcentów było postawionych na sprawy fundamentalne z punktu widzenia oceny tego, który kandydat jest lepszy".

Według Jakiego, "jeżeli chcemy dołożyć obiektywne kryteria, a nie emocje, do tego, za którego kandydata Polska byłaby silniejsza, (…) to to jest najważniejsze". - Brakuje mi dyskusji, żeby pokazać, jak wyglądała sytuacja gospodarcza za czasów PO, a jak wygląda za czasów PiS - ocenił Jaki.