Schreiber: trzeba było szukać kompromisu. Zandberg: szopka z panem Gowinem się skończyła

W czwartek rano Sejm ostatecznie przyjął - odrzucając wniosek Senatu - ustawę dotyczącą głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Trafi ona teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Oficjalnie obowiązująca data wyborów prezydenckich to nadal 10 maja, a ewentualnej drugiej tury - 24 maja. W środę prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz szef Porozumienia Jarosław Gowin w opublikowanym późnym wieczorem komunikacie oświadczyli, że "po 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez SN nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie".

"Zachowaliśmy sceptycyzm"

Adrian Zandberg, jeden z liderów Lewicy Razem, powiedział w "Faktach po Faktach" w czwartek, że przyjął oświadczenie Kaczyńskiego i Gowina "bez większego zaskoczenia". - Lewica, w przeciwieństwie do innych partii opozycyjnych, nie miała większych złudzeń, co do pana (Jarosława) Gowina i co do tego, gdzie leży lojalność pana Gowina - stwierdził.