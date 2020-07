Ostatni dzień na złożenie protestu wyborczego. "Po godzinie 16 protest można wysłać na Poczcie Polskiej"

Protest przeciwko wyborowi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wnosi się do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu trzech dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. PKW podała oficjalne wyniki wyborów w poniedziałek na wieczornej konferencji prasowej - a to oznacza, że dzisiaj jest ostatni dzień na złożenie takiego protestu.