Ostatni dzień na zgłaszanie kandydatów na prezydenta. 22 komitety zarejestrowane

Środa to ostatni dzień na zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów w wyborach prezydenckich. Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski przekazał, że w poniedziałek Komisja poda nazwiska wszystkich kandydatów, którzy się zgłosili i spełnili wszelkie formalności.

- We wtorek zgłosił się jedynie kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Zostały dostarczone listy z podpisami. Pełnomocnik komitetu wyborczego zadeklarował ponad 1,6 miliona podpisów - powiedział rzecznik PKW.

Zaznaczył, że ta liczba podpisów "jeżeli chodzi o działania Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego nie ma większego znaczenia, ponieważ te głosy będą liczone do 100 tysięcy". - Jedynym naszym wyznacznikiem jest to, żeby to były prawdziwe, wiarygodne podpisy" - mówił.