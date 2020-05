NSA o ustawie w sprawie wyborów: zbyt wiele kwestii powierzono władzy wykonawczej i marszałkowi Sejmu

Z opinii prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że w ustawie w sprawie przeprowadzenia wyborów zbyt wiele kwestii powierzono do uregulowania organom władzy wykonawczej i marszałkowi Sejmu. "Ustawa przyznaje ministrowi zdrowia nieograniczoną kompetencję do zmiany zasad i trybu głosowania" - głosi dokument.

Ponadto, jak napisano w opinii, "ustawa narusza nakaz wyłączności ustawy w materii prawa wyborczego, gdyż zbyt wiele kwestii powierzono do uregulowania organom władzy wykonawczej oraz marszałkowi Sejmu". "Ustawa nie gwarantuje ponadto pewności reżimu prawnego, według którego odbędą się wybory, gdyż przyznaje ministrowi zdrowia nieograniczoną w zasadzie kompetencję do zmiany zasad i trybu głosowania, nawet na tydzień przed wyborami" - czytamy w opinii.

Prezes NSA ocenił także, że przepis, który upoważnia ministra zdrowia, po zasięgnięciu opinii PKW, do zarządzenia wyłącznie głosowania korespondencyjnego na terenie co najmniej jednej gminy lub jej części oraz do określenia sposobu i trybu organizacji tego głosowania, "w sposób rażący narusza wzorce konstytucyjne".

Jak podkreśla prezes NSA, terminy wykonywania czynności wyborczych powinny być określone w ustawie, również gdy jest to ustawa epizodyczna, odnosząca się wyłącznie do wyborów prezydenckich przeprowadzanych w 2020 r. "Można wręcz powiedzieć, że ustawodawca w sposób niedopuszczalny przekształcił akt stosowania prawa, jakim jest postanowienie marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów prezydenckich, (...) w akt stanowienia prawa - i to akt, który reguluje kwestie należące do materii ustawowej" - czytamy w opinii prezesa NSA.