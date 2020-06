Naczelna Rada Adwokacka przeciwko "wypowiedziom kwestionującym człowieczeństwo osób LGBT"

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraziło w podjętym w czwartek stanowisku stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi kwestionujących człowieczeństwo osób LGBT i przysługujące im podstawowe prawa człowieka. "Godzi to w konstytucyjnie chronioną godność człowieka oraz prowadzi do stanu społecznej zapaści" - podkreślono.

Prezydent Andrzej Duda podpisał "Kartę rodziny", która przewiduje między innymi "ochronę dzieci przed ideologią LGBT". Wątek ten ubiegający się o reelekcje prezydent poruszył także podczas sobotniej wizyty w Brzegu. Mówił, że "przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię". - To był bolszewizm. Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm - ocenił Duda. Prezydent uznał, że "próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia".