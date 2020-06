Bortniczuk: Jest konkretny termin, warunki i prowadzący debatę. Dziwicie się, że Andrzej Duda podchodzi bez entuzjazmu

Nie dziwię się Andrzejowi Dudzie. Ja też nie chciałbym brać udziału w konkursie Miss Polonia ani w Festiwalu San Remo, bo też uważałbym, że nie wygrałbym - przyznał w "Tak Jest" w TVN24 wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Odpowiadał mu poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk, który zwrócił uwagę, że to nieprawda, że Duda "unika jakichkolwiek debat". Goście programu dyskutowali o zapowiadanej na czwartek wspólnej debacie TVN, TVN24 oraz portali Onet i WP.

TVN, TVN24 oraz dwa największe polskie portale - Onet oraz Wirtualna Polska - zaprosiły Andrzeja Dudę i Rafała Trzaskowskiego do wspólnej debaty prezydenckiej. Debata prowadzona będzie w nowoczesnej, multimedialnej formule przy zachowaniu tradycyjnej formy debat. Umożliwi zadanie pytań nie tylko przez redakcje, ale i przez Polaków.

Zaproszenie przyjął już Rafał Trzaskowski. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda odniósł się do tej propozycji we wtorek około południa. - Nie obawiam się debat, ale mam jedną prośbę. Niech się media dogadają. Mamy w Polsce trzy wielkie telewizje: Telewizja Polska, Polsat, TVN. Proszę się dogadać między sobą, zrobić jedną debatę, do której będą mogły się dołączyć inne media - powiedział. Niedługo później rzecznik jego sztabu Adam Bielan przekazał, że Duda nie weźmie udziału w debacie zorganizowanej przez TVN, TVN24, Onet i WP. Poinformował natomiast, że prezydent będzie uczestnikiem debaty w telewizji państwowej.