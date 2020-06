Dworczyk: bardzo dobry punkt wyjścia do drugiej tury

Większość polityków, którzy brali udział w pierwszej turze, może oddziaływać w pewien sposób na swoich wyborców i warto zabiegać o ich poparcie. Ale w moim przekonaniu kluczowe jest dotarcie z przekazem dotyczącym programu wyborczego Andrzeja Dudy do maksymalnej ilości wyborców - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, odnosząc się do zabiegania o głosy przed drugą turą wyborów. Uznał także, że wynik w pierwszej turze dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta "jest bardzo dobrym punktem wyjścia do drugiej tury".