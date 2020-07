Ponad dziesięć milionów głosów to jest ogromny potencjał - powiedział w "Faktach po Faktach" marszałek Senatu Tomasz Grodzki, komentując wynik wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Jak mówił, nie traktuje go jako porażki. - To jest dla mnie początek czegoś nowego, ogromnej fali entuzjastycznego obywatelskiego zaangażowania - stwierdził gość TVN24.

Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. W drugiej turze Andrzej Duda zdobył 51,03 procent głosów, a Rafał Trzaskowski - 48,97 procent. Każdego kandydata poparło ponad 10 milionów wyborców. Różnica głosów wyniosła nieco ponad 420 tysięcy. Frekwencja wyborcza w drugiej turze głosowania wyniosła 68,18 procent.

Do wyniku wyborów odniósł się w środowym wydaniu "Faktów po Faktach" marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jak przyznał, "emocje były bardzo silne, natomiast w dorosłym życiu musimy być przyzwyczajeni do tego, że czasem, nawet kiedy jesteśmy blisko zwycięstwa, to ono nam się wymyka w ostatniej chwili".

- Ja nie potrafię traktować wyniku Rafała Trzaskowskiego jako porażki, bo ponad dziesięć milionów głosów to jest ogromny potencjał - powiedział Grodzki. Marszałek Senatu przypomniał, że poprzedni prezydenci wygrywali wybory, czasami mając mniej niż dziewięć milionów głosów.

Marszałek Tomasz Grodzki był gościem środowego wydania "Faktów po Faktach" TVN24

- To jest dla mnie początek czegoś nowego, ogromnej fali entuzjastycznego obywatelskiego zaangażowania, którą porównałbym tylko do entuzjazmu, który nam towarzyszył w pierwszych, nie całkiem wolnych wyborach w 1989 roku i to mnie napawa optymizmem, dumą i pozwala mieć dobre oczekiwania na przyszłość - przyznał Grodzki.

Grodzki: to jest w sumie dobry prognostyk na przyszłość

Marszałek Senatu był także pytany, czy nie ma sprzeczności w komunikatach Rafała Trzaskowskiego, który mówił przed wyborami, że "takie zdarzają się raz na pokolenie", a po poznaniu rezultatu wyborczego stwierdził, że "szklanka jest do połowy pełna". Tomasz Grodzki odpowiedział: "jeden ze znanych polskich polityków kiedyś powiedział, że jak Brazylia w finale Mistrzostw Świata po pięknej grze, ale jednak przegrywa 0:1 to ten naród płacze, ale zaraz myśli następnego dnia, co zrobić, żeby wygrać następny finał". - I to raczej dobrze oddaje nasze nastroje - powiedział.

Tomasz Grodzki przyznał, że "oczywiście emocje były ogromne, gorycz tego, że Rafał Trzaskowski nie wygrał, jest jak każda gorycz gorzka, natomiast to nie był nastrój rezygnacji". - To był nastrój budowy czegoś, żeby doprowadzić, aby to były ostatnie wybory wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość - mówił gość "Faktów po Faktach".

Tomasz Grodzki: reguły gry były nierówne TVN24

Marszałek Senatu stwierdził także, że "reguły gry były nierówne". - Krótki okres kampanii, zbieranie podpisów przez Trzaskowskiego, mniejsze pieniądze, gigantyczne zaangażowanie machiny propagandowej telewizji i państwa, gdzie cała Rada Ministrów przestała się zbierać i promowała tylko jednego kandydata, a mimo to ledwo, ledwo wygrali - mówił Grodzki. - To jest w sumie dobry prognostyk na przyszłość - dodał.

