Borowski: jestem za tym, by w środę Senat zakończył prace nad ustawą o wyborach

Senat zajmuje się ustawą dotyczącą wyborów prezydenckich we właściwym tempie. Jestem za tym, żebyśmy w środę przyjęli poprawki i odesłali ją do Sejmu - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Dodał, że 28 czerwca "jawi się jako jedyny" termin przeprowadzenia wyborów.

Sejm uchwalił nową ustawę w sprawie wyborów prezydenckich w 2020 r. we wtorek 12 maja. Przewidziano w niej między innymi, że głosowanie odbędzie się metodą "mieszaną" - w lokalach wyborczych oraz - dla chętnych - korespondencyjnie. Ustawa 13 maja trafiła do Senatu, który ma na jej rozpatrzenie 30 dni. W czwartek zajęły się nią komisje senackie .

Borowski: Senat pracuje we właściwym tempie

Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski powiedział w "Jeden na Jeden", że "Senat zajmuje się tą ustawą we właściwym tempie". - Wczoraj odbyło się posiedzenie trzech komisji, we wtorek je dokończymy. Zostały zgłoszone istotne poprawki. Trudno mieć zarzuty do Senatu - stwierdził.