Trzaskowska wyruszyła w podróż po Polsce. "Czuję się jak ryba w wodzie"

Małgorzata Trzaskowska, żona kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, wyruszyła we własną podróż po Polsce, podczas której spotyka się z kobietami. W rozmowie z TVN24 przyznała, że rytm kampanijny jest "bardzo intensywny", ale "czuje się w nim jak ryba w wodzie". - Jak najbardziej to jest to, co powinnam była zrobić, i cieszę się, że taka decyzja zapadała - stwierdziła.